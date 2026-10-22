وزير الخارجية اليوناني: مباحثات مع مصر لتوسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة باتجاه قبرص

قال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، يوم الخميس إن اليونان ومصر تناقشان توسيع منطقتهما الاقتصادية الخالصة شرقاً باتجاه قبرص بعد أن صادق برلمان شرق ليبيا على اتفاقية بحرية متنازع عليها مع تركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت به صحيفة كاثمنيري اليونانية.

المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

لطالما عارضت مصر واليونان وقبرص الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا، بحجة أنه ينتهك مطالباتها البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال جيرابيتريتيس في العاشر من الشهر الجاري: "إن أي تمديد للاتفاقية اليونانية المصرية سيكون متوافقاً تماماً مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)".

كما أكد جيرابيتريتيس ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي معارضتهما لتصديق شرق ليبيا على مذكرة التفاهم البحرية لعام 2019 بين تركيا وليبيا، قائلين إنهما ما زالا ملتزمين بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقّعت اليونان ومصر اتفاقية في عام 2020 لتحديد منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط.