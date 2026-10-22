تحركات دبلوماسية مصرية في إسطنبول.. وزير الخارجية يشارك في اجتماعات «الرباعية» و«E3»

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 22 أكتوبر، إلى مدينة إسطنبول التركية؛ للمشاركة في اجتماع الآلية الوزارية الرباعية (R4)، التي تضم وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا.

كما يشارك “عبد العاطي” في الاجتماع الوزاري المشترك للآلية الرباعية مع دول مجموعة (E3) الأوروبية، التي تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة؛ لبحث المستجدات في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين على هامش مشاركته في الاجتماعات؛ لتبادل الرؤى بشأن سبل التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.