خلال اتصال مع نظيرته بالكونغو الديمقراطية.. وزير الخارجية يؤكد على أهمية التعاون في نهر النيل

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيدة تيريز فاجنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال اتصال هاتفى يينهما اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، معرباً عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبًا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.