وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان تعزيز التعاون الثنائي واحتواء التصعيد الإقليمي

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول عددًا من المحاور، من بينها مواصلة دفع آليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، في إطار العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمعهما.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن عدد من التطورات الإقليمية المهمة، حيث أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية تكثيف التحركات والجهود للحيلولة دون تفاقم الأوضاع أو زيادة حدة التوترات في المنطقة، والعمل على احتواء أي تصعيد، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن دول المنطقة واستقرارها ويصون مقدرات شعوبها.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.