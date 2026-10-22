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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر والكونغو الديمقراطية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة استعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته في الكونغو الديمقراطية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته في الكونغو الديمقراطية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و تيريز فاجنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية، يوم الخميس ٢٢ أكتوبر، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، معرباً عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبًا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي تيريز فاجنر وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية السفير نادر زكي

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