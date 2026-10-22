وزير الخارجية: مصر تؤكد على موقفها وتضامنها الكامل مع المملكة السعودية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، انه أحاط مختار تليو بيردي، وزير خارجية كازاخستان خلال مباحثاتهما بالزيارة التى قام بها إلى الرياض، حيث التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلّمان، وسلّمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران اليوم الخميس.

وقال وزير الخارجية انه تم التأكيد خلال الزيارة على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفنا الكامل والتام معها فى مواجهة الاعتداءات.

وكذلك التأكيد على انه لابد من استجلاء الفرص لإمكانية التوصل إلى حلول سياسية تضمن الانسحاب الكامل من الأراضي التي تم احتلالها مؤخرا في لبنان والضفة، وذلك حتى يمكن التحرك في المسار السياسي الذي دائما ما نؤكد عليه ، وأيضا جنبا إلى جنب لدعم المسار الدفاعي بالنسبة للمملكة.