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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية إندونيسيا وأستراليا يبحثان استراتيجيات تعزيز التعاون متعدد الأطراف ودعم الاستقرار الإقليمي

وزيرا خارجية إندونيسيا وأستراليا يبحثان استراتيجيات تعزيز التعاون متعدد الأطراف ودعم الاستقرار الإقليمي
وزيرا خارجية إندونيسيا وأستراليا يبحثان استراتيجيات تعزيز التعاون متعدد الأطراف ودعم الاستقرار الإقليمي
أ ش أ

بحث وزير الخارجية الإندونيسي، أرماناثا ناصر، مع نظيرته الأسترالية، بيني وونج، استراتيجيات تعزيز التعاون متعدد الأطراف ودعم الاستقرار الإقليمي، وذلك خلال اجتماعهما، اليوم /الخميس/، بمقر وزارة الخارجية الإندونيسية في جاكرتا.

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أكد أرماناثا ضرورة تكثيف انخراط البلدين من خلال الآليات الإقليمية، وبشكل خاص من خلال رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال وزير الخارجية الإندونيسي "ناقشنا الوضع في المنطقة وكيف يمكننا المساهمة في تعزيز المرونة الإقليمية من خلال الآليات المختلفة القائمة حاليا".

كما أشار إلى أهمية تفعيل التعاون عبر منظمات متعددة الأطراف أخرى يشترك البلدان في عضويتها، مثل رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي ومنتدى جزر المحيط الهادئ.

وإلى جانب الأطر الإقليمية، شدد أرماناثا على ضرورة تحديث منظومة الحوكمة الدولية، وذكر أنه دعا أستراليا للعمل من أجل الدفع نحو إصلاحات هيكلية أوسع على الساحة الدولية.

وأضاف "أكدت أيضا أهمية العمل المشترك للدفع باتجاه إجراء إصلاحات على المستوى متعدد الأطراف".

وخلال المحادثات التزم الوزيران بتعميق التعاون في مختلف القطاعات، لضمان أن تترجم قنوات التواصل القوية بين البلدين إلى فوائد ملموسة.

وتابع أرماناثا بقوله "هناك التزام من جانب أستراليا بمواصلة تعزيز علاقاتها مع إندونيسيا، إذ تنظر أستراليا إلى إندونيسيا باعتبارها دولة ذات أهمية خاصة للغاية بالنسبة لها، بالإضافة إلى ذلك هناك مستوى عال من الثقة بين قائدي البلدين".

وزير الخارجية الإندونيسي أرماناثا ناصر نظيرته الأسترالية بيني وون استراتيجيات تعزيز التعاون متعدد الأطراف دعم الاستقرار الإقليمي

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