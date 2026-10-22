وزيرا الخارجية العُماني والبريطاني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني مع نظيره البريطاني إد ميليباند، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، خلال لقائهما في العاصمة لندن، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها السُّلطان هيثم بن طارق إلى المملكة المتحدة.

واستعرض الوزيران البعد الاستراتيجي للعلاقات العُمانية البريطانية، وما تستند إليه من رصيد تاريخي ومصالح متبادلة، وبحثًا سبل الارتقاء بالشراكة القائمة وتوسيع مساراتها بما يواكب تطلعات البلدين الصديقين.

كما تناول اللقاء ما تشهده المنطقة من متغيرات، وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار البناء وتكثيف المساعي الدبلوماسية، بما يدعم التفاهم ويهيئ الظروف لمعالجة التحديات، ويعزز مقومات الأمن والاستقرار.