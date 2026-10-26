الخارجية الصينية: نعارض تشويه ووصم وزير الحرب الأمريكي لـ معاهد كونفوشيوس

أعربت الصين عن معارضتها لتشويه ووصم وزير الحرب الأمريكي لـ معاهد كونفوشيوس (المراكز الثقافية الصينية في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية).

جاء ذلك في معرض تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جوه جياكون، خلال مؤتمر صحفي دوري اليوم الإثنين، ردا على سؤال حول ما نقل عن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، من تصنيف لهذه المعاهد باعتبارها "تهديدا للأمن القومي الأمريكي".

وأكد المتحدث أن التبادلات والتعاون التعليمي بين الصين والولايات المتحدة تساهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين، وهي علاقات قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل وتحقيق المنفعة المتبادلة، مشددا على ضرورة عدم عرقلة هذه التبادلات أو تقويضها.

وكان “هيجسيث”، قد قال، يوم الجمعة الماضي، إن البنتاجون صنف المراكز الثقافية التي تمولها الصين في حرم الجامعات والمعروفة باسم "معاهد كونفوشيوس" على أنها "تهديد للأمن القومي الأميركي".

وتعد معاهد كونفوشيوس مؤسسات تعليمية وثقافية غير ربحية أنشأتها الصين لتعميم اللغة الصينية ونشر الثقافة الصينية في مختلف أنحاء العالم، وتعمل بالتعاون مع جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية، بينما يرى العديد من أعضاء الكونجرس الأميركي أن تلك المعاهد "أدوات دعائية" للصين.