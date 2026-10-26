«ميتا» تعتزم جمع نحو 95 مليار دولار لتمويل توسعها في الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «ميتا» الأمريكية، اليوم الإثنين، اعتزامها جمع ما يصل إلى 95 مليار دولار عبر إصدار الأسهم، في أكبر عملية لزيادة رأس المال في تاريخها، بهدف دعم استثماراتها الضخمة في توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأطلقت الشركة، المالكة لتطبيقات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتساب»، عروضًا عامة لأسهم عادية وممتازة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 35 مليار دولار، كما تعتزم إطلاق برنامج منفصل لبيع الأسهم في السوق بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار.

ومن المقرر إطلاق برنامج بيع الأسهم الأكبر بعد بدء تداول أسهم «ميتا» الجديدة من الفئة الثالثة، التي لا تمنح حق التصويت، وهو ما يُتوقع حدوثه في الربع الأول من عام 2027. وأوضحت الشركة أنها لم تحدد بعد موعد تنفيذ عملية البيع أو شروطها النهائية.

واجتذبت خطة جمع التمويل اهتمامًا باستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 مليارات دولار من شركات كبرى، من بينها «إنفيديا»، لتصبح العملية واحدة من أكبر عمليات جمع التمويل التي تنفذها شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويثير اهتمام هذه الشركات بتمويل العملية مخاوف بشأن تنامي التدفقات الدائرية لرؤوس الأموال في قطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل مساهمة موردي الرقائق في تمويل توسع أحد أكبر عملائهم.

وضخت «ميتا» بالفعل مبالغ ضخمة في الرقائق ومراكز البيانات لتعزيز قدرتها على المنافسة مع شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وتعكس خطة الشركة تحولًا أوسع بين شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تتجه بصورة متزايدة إلى أسواق الدين وزيادة رأس المال عبر إصدار الأسهم لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما كانت تعتمد سابقًا على السيولة النقدية لتمويل استثماراتها.