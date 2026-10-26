الكرملين: بوتين يستقبل أمير قطر والرئيس الإيراني غدا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، غداً الثلاثاء، على هامش مشاركته في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز والقمة الروسية - الأفريقية.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن جدول أعمال بوتين يتضمن سلسلة من الفعاليات واللقاءات الدولية المهمة.

قمة منتدى الدول المصدرة للغاز

وأوضح أوشاكوف، وفقا لوكالة سبوتنيك، أن 6 دول ستشارك في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن بوتين سيتناول في كلمته التحديات الجيوسياسية التي تواجه قطاع الغاز عالمياً.

القمة الروسية - الأفريقية

وبشأن القمة الروسية - الأفريقية، أكد أوشاكوف أن 48 دولة أفريقية أكدت مشاركتها في أعمال القمة المقررة يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بينها 22 دولة سيمثلها رؤساؤها.

وأضاف أن جدول الأعمال سيتضمن مناقشة إقامة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وسيلقي رئيس بوروندي كلمة خلال الجلسة العامة إلى جانب الرئيس الروسي.

لقاءات ثنائية مكثفة

وأشار إلى أن بوتين سيعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة دول ومنظمات أفريقية، كما سيستضيف المشاركين في حفل استقبال رسمي، موضحاً أن الرئيس الروسي سيعقد 24 اجتماعاً دولياً، على أن يدلي بوتين ورئيس بوروندي بتصريحات لوسائل الإعلام عقب انتهاء أعمال القمة.