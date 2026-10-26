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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إرادة جيل: تفويض الرئيس السيسي بمساندة السعودية رسالة حاسمة بأن الأمن القومي العربي مسؤولية مشتركة ومصر لا تتخلى عن أشقائها

حزب ارادة جيل
حزب ارادة جيل

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها، تمثل موقفًا وطنيًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية، وتعكس ثوابت الدولة المصرية في حماية أمنها القومي وصون أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتهديدات متصاعدة.

دعم مصر للسعودية

وقال ضيف إن القرار يعبر عن إدراك مصري عميق لطبيعة المرحلة الراهنة، التي لم يعد فيها أمن الدول العربية منفصلًا عن بعضها البعض، مشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري والعربي، وأن حماية استقرار المنطقة تتطلب مواقف واضحة ومسؤولة، قادرة على مواجهة التهديدات والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل أن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد علاقات دبلوماسية أو مصالح متبادلة، وإنما هي علاقات تاريخية راسخة تقوم على وحدة المصير وتشابك المصالح والتنسيق المستمر في مواجهة التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل حريصة على أمن أشقائها العرب، انطلاقًا من دورها التاريخي ومكانتها المحورية في المنطقة.

تفويض مجلس النواب 

وأوضح ضيف أن موافقة مجلس النواب تمنح القيادة السياسية إطارًا دستوريًا واضحًا للتحرك وفقًا لمقتضيات المرحلة، وتؤكد أهمية تكامل مؤسسات الدولة المصرية في التعامل مع الملفات الاستراتيجية الكبرى، مشيرًا إلى أن القرارات المرتبطة بالأمن القومي لا تُتخذ بمعزل عن حسابات دقيقة توازن بين متطلبات حماية الدولة المصرية، ومسؤولياتها تجاه محيطها العربي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل مع التطورات الإقليمية بمنهج يجمع بين قوة الدولة ووضوح موقفها السياسي، والحرص على منع اتساع دائرة الصراع، لافتًا إلى أن دعم المملكة العربية السعودية لا يتعارض مع التمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية، بل يعكس ضرورة الجمع بين الاستعداد لحماية الأمن والاستقرار، والعمل الجاد من أجل خفض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع.

وأكد ضيف أن مصر لا تنطلق في مواقفها من حسابات آنية أو ردود أفعال مؤقتة، وإنما تتحرك وفق رؤية استراتيجية تضع حماية الأمن القومي في مقدمة الأولويات، مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لأي تحرك عسكري خارج الحدود، والحفاظ على سلامة القوات المسلحة المصرية باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الوطن وصون مقدراته.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، والابتعاد عن الخلافات التي قد تضعف قدرتها على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن التضامن العربي الفاعل لا يتحقق بالشعارات وحدها، وإنما بالمواقف العملية والتفاهمات الاستراتيجية التي تحمي سيادة الدول وتمنع تهديد أمنها واستقرارها.

واختتم إبراهيم ضيف تصريحاته بالتأكيد على أن الموقف المصري يجسد مسؤولية الدولة تجاه أمنها القومي وعمقها العربي، وأن قوة مصر تكمن في قدرتها على حماية مصالحها الوطنية، والوفاء بالتزاماتها تجاه أشقائها، والتحرك بحكمة ومسؤولية في مواجهة الأزمات، بما يحافظ على استقرار المنطقة ويصون مقدرات شعوبها.

والجدير بالذكر أن حزب إرادة جيل كان من أوائل الأحزاب التي نادت بضرورة تقديم الدعم المصري لمساندة المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من إيمانه بوحدة الأمن القومي العربي وضرورة التصدي لأي تهديدات تستهدف أمن الدول العربية واستقرارها. ويؤكد هذا الموقف، بحسب ما يطرحه الحزب، أهمية التحرك العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، والتصدي لما وصفه بقوى الشر التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة، مع الحفاظ على المصالح الوطنية المصرية والثوابت الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية.

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