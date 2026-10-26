سويلم: عدت من السعودية لأعلن تأييدي لتفويض الرئيس.. وأمن البلدين واحد لا يتجزأ

أعلن النائب الدكتور ثروت سويلم، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييده الكامل لقرار تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها، مؤكدًا أن أمن البلدين الشقيقين يرتبط ارتباطًا وثيقًا ولا يمكن الفصل بينهما.

سويلم: عدت من المملكة لأعلن موقفي أمام البرلمان

وقال سويلم، خلال كلمته أمام مجلس النواب، إنه عاد من المملكة العربية السعودية اليوم ليعلن من تحت قبة البرلمان تأييده وموافقته الكاملة على قرار الرئيس، مشددًا على أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى تاريخ طويل من التضامن والمواقف المشتركة.

وأضاف: «عدت من المملكة العربية السعودية اليوم، لأعلن من تحت قبة البرلمان تأييدي وموافقتي التامة على قرار السيد الرئيس بالدفاع عن أمن السعودية، فأمن مصر والسعودية واحد لا يتجزأ».

مواقف السعودية مع مصر راسخة في الذاكرة الوطنية

وأكد وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن الشعب المصري لن ينسى المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية في مساندة الدولة المصرية، مشيرًا إلى دورها خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وموقفها الداعم لإرادة الشعب المصري في عام 2013، فضلًا عن استمرار دعمها لمصر في مختلف المراحل.

وأوضح أن هذه المواقف تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين، وتؤكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

رسالة تضامن مصري سعودي في مواجهة التحديات

واختتم النائب ثروت سويلم كلمته بالتأكيد على دعمه لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصون الأمن القومي العربي، داعيًا الله أن يحفظ مصر والمملكة العربية السعودية، وأن يديم على البلدين نعمة الأمن والاستقرار.