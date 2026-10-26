قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي.. وأمن الخليج من أمننا القومي
ستكون هناك مشكلة إذا ضاعت.. جمال عبد الحميد: الأهلي مطالب بالتتويج بالكونفدرالية
تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026.. زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه و5 آلاف زيادة للمساعد و6 آلاف للكبير
فيديو قديم.. القبض على المتهم بتفريغ حمولة مياة صرف صحي في قطعة أرض بالقليوبية
جوتيريش من جامعة القاهرة: مصر أم الدنيا وحضارتها امتد تأثيرها إلى العالم
أحمد حسن: الزمالك يعلن رحيل حسن موسى عن منصب المدير التنفيذي خلال ساعات
نائب رئيس الوزراء: الصناعات التحويلية ركيزة للإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل
الكرملين: بوتين يستقبل أمير قطر والرئيس الإيراني غدا
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بسوهاج
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
رئيس نادي بيراميدز يطمئن على بعثة نادي المريخ بننيو بطل جنوب السودان
تبون يقرر إرسال قوات جزائرية إلى النيجر لحماية المصالح الاقتصادية ومشروعات الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سويلم: عدت من السعودية لأعلن تأييدي لتفويض الرئيس.. وأمن البلدين واحد لا يتجزأ

النائب الدكتور ثروت سويلم
النائب الدكتور ثروت سويلم
فريدة محمد

أعلن النائب الدكتور ثروت سويلم، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييده الكامل لقرار تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها، مؤكدًا أن أمن البلدين الشقيقين يرتبط ارتباطًا وثيقًا ولا يمكن الفصل بينهما.

سويلم: عدت من المملكة لأعلن موقفي أمام البرلمان

وقال سويلم، خلال كلمته أمام مجلس النواب، إنه عاد من المملكة العربية السعودية اليوم ليعلن من تحت قبة البرلمان تأييده وموافقته الكاملة على قرار الرئيس، مشددًا على أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى تاريخ طويل من التضامن والمواقف المشتركة.

وأضاف: «عدت من المملكة العربية السعودية اليوم، لأعلن من تحت قبة البرلمان تأييدي وموافقتي التامة على قرار السيد الرئيس بالدفاع عن أمن السعودية، فأمن مصر والسعودية واحد لا يتجزأ».

مواقف السعودية مع مصر راسخة في الذاكرة الوطنية

وأكد وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن الشعب المصري لن ينسى المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية في مساندة الدولة المصرية، مشيرًا إلى دورها خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وموقفها الداعم لإرادة الشعب المصري في عام 2013، فضلًا عن استمرار دعمها لمصر في مختلف المراحل.

وأوضح أن هذه المواقف تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين، وتؤكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

رسالة تضامن مصري سعودي في مواجهة التحديات

واختتم النائب ثروت سويلم كلمته بالتأكيد على دعمه لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصون الأمن القومي العربي، داعيًا الله أن يحفظ مصر والمملكة العربية السعودية، وأن يديم على البلدين نعمة الأمن والاستقرار.

الشباب والرياضة مجلس النواب مواقف المملكة التاريخية وجدان الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

ترشيحاتنا

6 مرشحين لكافة المناصب فى اليوم قبل الأخير

ستة مرشحين على كافة المناصب في اليوم السادس وقبل الأخير لفتح باب الترشح لإنتخابات النادي المصري

جهود متنوعة

محافظ أسوان: ضبط 120 لتر بنزين 80 بحوزة مالك سيارة ملاكى

محافظ بني سويف

تدشين المجلس الاستشاري الصناعي بالجامعة التكنولوجية ببني سويف

بالصور

طريقة عمل صينية فراخ بالبطاطس والجبنة في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة

بعد الأكل بدقائق.. 7 علامات تكشف حساسية الطعام

حساسية
حساسية
حساسية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد