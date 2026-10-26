قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال شعبان يوجه 10 وصايا للوقاية من الجلطات.. كيف تحمي نفسك من الموت المفاجئ؟
أسعار الإنترنت الأرضي في مصر 2026.. تكلفة الباقات لدى 4 شركات وسعر 100 جيجابايت
على جثتي مشروعي يتقفل.. صرخة فتاة أثناء تشميع مشروعها بالإسكندرية
ارتفاع الحديد الاستثماري.. سعر مواد البناء اليوم
بعدما قلب النظام التجاري.. ترامب: اتفاقية تجارة مع كندا قريباً
الرئيس السيسي يهنيء لولا دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل
تأجيل محاكمة متهمة بسب وقذف بسمة بوسيل في الإسكندرية إلى 28 نوفمبر للحكم
وزير التموين في افتتاح قمة مصر للتجزئة: تطوير التجارة الداخلية ركيزة لاستقرار الأسواق ودعم المنتج المحلي
وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسو فوكودا عن عمر ناهز 90 عاما
مدبولي: تعزيز الأمن المائي أولوية استراتيجية ويتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية
5 مفاتيح صنعت تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو .. مبابي يحسم ولونين ينقذ ومورينيو يفرض كلمته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بتطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استعرض أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، طلب مناقشة عامة مقدمًا منه بشأن «دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة».

وأكد أحمد عبد اللاه محمود أحمد، في طلب المناقشة، أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الحاجة الملحة إلى تطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح طلب المناقشة أهمية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر لرؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات الواعدة القادرة على خلق فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وشدد على ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم المشروعات الواعدة، وتحفيز الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير فرص جديدة أمام الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على الاستمرار والنمو.

وأكد أحمد عبد اللاه ، على أهمية الوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية.

وشدد على أهمية أن تسهم هذه الرؤية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاستثمارية المتاحة، وتوجيه التمويل إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.

الجلسة العامة طلب مناقشة عامة بنك الاستثمار القومي القطاع الخاص الاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026.. الشروط وآخر موعد للحجز

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

ترشيحاتنا

فيديو متداول

كأنهم بضاعة.. ميكروباص يحمل طلابا فوق الشبكة في مشهد يثير الجدل

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية "كبار المُخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام"

راندة المنشاوي- وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان: تحقيق الأمن المائي يتطلب تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد