رئيس طاقة الشيوخ يكشف أسباب ارتفاع أسعار النفط عالميًا.. ويحذر من تداعيات الشتاء وقلة المعروض

كشف النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عن أسباب ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مشيرًا إلى أن المشهد الدولي يشهد حالة من الضبابية، في ظل تأثير الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات الكونجرس الأمريكي على التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة.

دخول موسم الشتاء وتراجع المعروض

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أسعار البترول ترتبط بدرجة كبيرة بالتطورات السياسية الدولية، محذرًا من احتمالات استمرار ارتفاعها مع دخول موسم الشتاء وتراجع المعروض وزيادة الضغوط على الدول المصدرة.

استمرار الأزمات الدولية وتزايد المخاوف

وأضاف أن العالم يواجه مرحلة بالغة الحساسية، مع توقعات بمزيد من التقلبات في أسواق الطاقة، الأمر الذي قد ينعكس على اقتصادات الدول، خاصة في ظل استمرار الأزمات الدولية وتزايد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات.

الترابط بين الأسواق العالمية وتأثر أسعار الطاقة

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدول الأوروبية قد تمتد آثارها إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل الترابط بين الأسواق العالمية وتأثر أسعار الطاقة بالتطورات السياسية والاقتصادية.

وأكد كمال أن منتدى مصر 2026 أظهر، بحسب تقديره، حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة عالميًا، وأهمية التعامل مع المتغيرات الدولية بقدر كبير من الاستعداد والشفافية.

وشدد على ضرورة متابعة التطورات المحيطة بمصر، والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، في ظل استمرار الضبابية التي تسيطر على أسواق النفط وتوقعات تحرك الأسعار خلال الفترة المقبلة.