قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النينيو تدفع 2026 لرقم قياسي في درجات الحرارة.. وتهدد الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء عالميا
وجدي زين الدين: مصر لم تتخلَّ عن حقوقها المائية وتتعامل باستراتيجية طويلة النفس
روشتة الخروج من الأزمة الاقتصادية.. تقليص الإنفاق الحكومي وإعفاء محدودي الدخل ضريبيًا
صوت الشعب.. وجدي زين الدين: منتدى مصر يعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين
قائد القيادة الوسطى الأمريكية: مستمرون في دعم شركائنا الخليجيين
عبد الله بن زايد: محاربة الإرهاب دون التطرف كمحاولة تحويل ماء البحر إلى عذب
المغرب 05:09 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي الأسبوع المقبل
تغييرات جديدة تهدد مستخدمي واتساب في 2027.. ما علاقة شريحة SIM؟
تقارير : مخاوف إيرانية من عودة الحرب وتصاعد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية
استبعاد حمزة عبد الكريم.. تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني
أسامة كمال: الانتخابات والتوترات السياسية تزيدان حالة الغموض في أسواق النفط العالمية
مصر تحصد 5 ميداليات في بطولة «جراند بري» للجودو بطاجيكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال يحذر من استمرار اضطراب أسواق البترول.. ويكشف تأثير الحرب والانتخابات على أسعار الطاقة

أسامة كمال
أسامة كمال
محمد البدوي

حذر المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، من استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية واضطراب الإمدادات، مؤكدًا أن مستقبل أسعار البترول يرتبط بتطورات الصراع ومدى قدرة الدول المنتجة على توفير الكميات المطلوبة للأسواق.

أسواق الطاقة تواجه تحديات متعددة

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أسواق الطاقة تواجه تحديات متعددة، من بينها احتياجات الدول الأوروبية من الإمدادات، خاصة مع تعقيدات ملف البترول والغاز الروسيين، إلى جانب الصعوبات التي تواجه بعض الدول في تصدير إنتاجها.

وأوضح أن نقص المعروض يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار البترول، مشيرًا إلى أن السوق العالمية كانت تشهد توازنًا بين الإنتاج والاحتياجات قبل اندلاع الأحداث، بينما أدت التطورات اللاحقة إلى تراجع الإمدادات المتاحة، وهو ما يزيد الضغوط على الأسواق.

انعكاس نتائج الانتخابات والتحركات السياسية

وأضاف أن الفترة المقبلة ستتأثر بالتطورات السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل، ومدى انعكاس نتائج الانتخابات والتحركات السياسية على استمرار الحرب أو التوصل إلى تسوية، مؤكدًا أن مسار الصراع سيكون له تأثير مباشر في توقعات أسواق الطاقة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن استمرار الحرب قد يطيل أمد الاضطرابات في الأسواق، في حين أن التوصل إلى تسوية لا يعني بالضرورة عودة أسعار البترول سريعًا إلى مستوياتها السابقة، خاصة إذا استمر نقص المعروض أو احتاجت المنشآت المتضررة إلى وقت لاستعادة طاقتها الإنتاجية.

قراءة مستقبل أسعار الطاقة

وشدد أسامة كمال على أن قراءة مستقبل أسعار الطاقة تتطلب متابعة تطورات الإمدادات والأحداث السياسية معًا، وعدم الاعتماد على عامل واحد في تقدير اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

الطاقة أسواق الطاقة أسامة كمال مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حسام حسن

الكشف عن مدرب منتخب مصر أمام مالاوي..وتحركات لتخفيف عقوبة حسام حسن

ترشيحاتنا

نادر ابو الليف

أبو الليف: متفائل بأغنية «سحر الشرق» من فيلم «موسكو كايرو».. وأتمنى دخول عالم التمثيل| خاص

إيناس عز الدين وعادل إمام

إيناس عز الدين: اشتغلت أجمل 5 سنوات مع عادل امام في مسرحية بودي جارد

إبراهيم السمان

إبراهيم السمان يعلن عروض مسابقة العروض الكبرى بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد