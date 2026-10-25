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أسامة كمال: العالم يواجه أوضاعًا شديدة الخطورة.. والمصارحة والمكاشفة ضرورة لمواجهة التداعيات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسامة كمال: العالم يواجه أوضاعًا شديدة الخطورة.. والمصارحة والمكاشفة ضرورة لمواجهة التداعيات

أسامة كمال
أسامة كمال
محمد البدوي

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن العالم يمر بمرحلة شديدة الخطورةح في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما قد تترتب عليها من تداعيات تمس مختلف الدول، مشددًا على ضرورة إدراك حجم التحديات والتعامل معها بوعي.

 المصارحة والمكاشفة التي شهدها منتدى مصر

وأشار أسامة كمال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد إلى أهمية المصارحة والمكاشفة التي شهدها منتدى مصر، بمشاركة الرئيس والحكومة والوزراء والخبراء، موضحًا أن النقاشات تناولت خطورة الأوضاع العالمية والتداعيات المحتملة للتطورات المحيطة بالمنطقة.

وأوضح أن ما يحدث لا يقتصر تأثيره على دولة بعينها، بل يمتد إلى دول العالم، ومن بينها الدول الأوروبية، الأمر الذي يستدعي الانتباه إلى طبيعة المتغيرات الجارية، وضرورة قراءة المشهد بصورة شاملة بعيدًا عن التعامل مع الأحداث باعتبارها أزمات منفصلة.

 أهمية الوعي بما يدور حول مصر 

وشدد على أهمية الوعي بما يدور حول مصر والمنطقة، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات تتطلب إدراكًا لطبيعة المرحلة وتداعياتها المحتملة.

أسامة كمال المهندس أسامة كمال مجلس الشيوخ الطاقة منتدى مصر

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