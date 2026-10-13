أسامة كمال: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7%

قال الإعلامي أسامة كمال، إن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة الصادرة في يوليو الماضي، وفقًا لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».

وأوضح أسامة كمال، خلال برنامجه «مساء DMC»، أن رفع توقعات النمو للاقتصاد المصري يأتي رغم خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2027 إلى 7%، مقارنة بـ7.3% في تقديراته السابقة.

وأشار إلى أن بيتيا كويفا، نائبة مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، أوضحت أن الصندوق قدّر نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بما يتوافق مع تقديرات الحكومة المصرية.