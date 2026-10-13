جاسر الجاسر: ضرورة القضاء على الحوثيين لمواجهة تهديدات المنطقة.. ومصر تؤكد دعمها الكامل للسعودية

أكد الكاتب الصحفي السعودي جاسر الجاسر، ضرورة القضاء على جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن تهديداتها لا تقتصر على المملكة العربية السعودية أو اليمن فحسب، بل تمتد إلى المنطقة بأكملها، وتشكل خطرًا على أمن واستقرار الجميع.

وأضاف الجاسر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر»، أن الحوثيين ميليشيا إرهابية تدعمها إيران، مؤكدًا ضرورة التصدي للتهديدات التي تمثلها الجماعة على أمن المنطقة.

مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية

وشدد الكاتب الصحفي السعودي على استمرار التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا قوة العلاقات بين البلدين وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية.