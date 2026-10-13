الخارجية: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عمق العلاقات المصرية السعودية، مشددًا على أنها علاقات أخوية وشعبية وتاريخية، تعكس متانة الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن أمن الخليج يمثل خطًا أحمر بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

الحفاظ على أمن المنطقة

وتابع المتحدث باسم الخارجية المصرية أن القاهرة أكدت ضرورة الوقف الفوري لأي اعتداءات على المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من موقفها الثابت الداعم لأمن المملكة واستقرارها، وحرصها على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.