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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يكشف جهود مصر لخفض التصعيد وتهيئة اتفاق بين واشنطن وطهران

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فضلا عن التداعيات الاقتصادية للصراع على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.

وتناول الوزير، في مقابلة إعلامية مع قناة "CNA" التايلاندية، آفاق العلاقات المصرية التايلاندية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في ضوء زيارته إلى تايلاند، التي تعد الأولى من نوعها لوزير خارجية مصري منذ 30 عاما، وفي إطار توجه مصر نحو توسيع شراكاتها مع الدول الآسيوية.

واستعرض وزير الخارجية أيضًا رؤية مصر للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التحديات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي وتفعيل دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويلات الميسرة، بما يسهم في دعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وزير الخارجية الجهود المصرية تهيئة الظروف

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