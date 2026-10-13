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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر الشركات التايلندية العاملة بمجال البتروكيماويات في مصر

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

 عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، لقاء مع ألوك لوهيا الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية البارزة في صناعة البتروكيماويات.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لاستثمارات الشركة في مصر، ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي المصري–التايلاندي، مؤكداً الاهتمام بالبناء على هذا الحضور لتعزيز استثمارات المجموعة وتوسيع أنشطتها في السوق المصرية.

وخلال اللقاء، استمع وزير الخارجية إلى رؤية الشركة بشأن خططها وأولوياتها للتوسع في مصر، وبحث سبل دعم هذه الخطط وتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ مشروعاتها المستقبلية، معرباً عن التطلع إلى زيادة القدرات الإنتاجية للشركة أو إضافة منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعات المصرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة الصادرات، فضلاً عن توسيع الشراكات مع الجانب المصري في مجالي التصنيع والتدريب.

وأكد عبد العاطي استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم اللازم، داعياً إلى استكشاف المزايا والخدمات والحوافز التي توفرها الموانى والمناطق اللوجستية في مصر، بما يدعم كفاءة العمليات الإنتاجية وسلاسل الإمداد، ويعزز فرص التوسع في السوق المصرية والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الرئيس التنفيذي الشركات العالمية

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