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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جاسر الجاسر: الحوثيون تهديد لأمن المنطقة والتعاون السعودي الأمريكي يعكس قوة العلاقات بين البلدين

السعودية
السعودية
محمود محسن

أكد الكاتب الصحفي السعودي جاسر الجاسر، أن جماعة الحوثيين تمثل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أنها ميليشيا مدعومة من إيران، ومشددًا على ضرورة التصدي لتهديداتها.

وقال الجاسر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن التعاون السعودي الأمريكي مستمر، مؤكدًا قوة العلاقات بين البلدين.

تعزيز الأمن والاستقرار 

وأشار الكاتب الصحفي السعودي إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الرياض وواشنطن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

الحوثيين ميلشيا إيران التعاون السعودي الأمريكي التحديات

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