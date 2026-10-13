البحوث الزراعية: لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والأسعار في متناول الجميع

أكد بسيوني عبد الرازق رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، أنه هناك اكتفاء ذاتي من الأرز وبالتالي أسعار الأرز كما هي وفي متناول الجميع .



وقال بسيوني عبد الرازق في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الأرز سلعة حرة وتخضع لسياسة العرض والطلب ".



وتابع بسيوني عبد الرازق:" 30 % من محصول الأرز لم يتم حصده حتى الآن وبعض المزارعين لم يعرضوا محصول الأرز المتواجد لديهم ".

وأكمل بسيوني عبد الرازق:" التخزين التجاري الطبيعي معروف بالاحتفاظ بالكميات لضمان تدفق السلعة بانتظام طوال العام ".

ولفت بسيوني عبد الرازق :" لم نصل لتواجد ممارسات احتكارية في سلعة الأرز "، مضيفا:" تفعيل الرقابة من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين لضمان وفرة وتواجد سلعة الأرز بالأسواق".

