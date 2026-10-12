قالب الجلاش بالأرز والدجاج.. بأسهل الخطوات

قالب الجلاش بالأرز والدجاج من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها في المنزل و تناولها بمذاق لذيذ.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل قالب الجلاش بالأرز والدجاج، فيما يلي:

مقادير قالب الجلاش بالأرز والدجاج



● 1 لفة جلاش

● 4 كوب أرز بسمتي مسلوق

● 3 صدر دجاج

● 1 فلفل أخضر

● 1 فلفل أحمر

● 1 فلفل أصفر

● 1 بصل

● 3 فصوص ثوم

● 1 ملعقة صغيرة بابريكا

● 1 ملعقة صغيرة زعتر

● 2 ملعقة كبيرة زبدة

● ملح وفلفل

● سمنة لدهن الجلاش

طريقة تحضير قالب الجلاش بالأرز والدجاج

يشوح الدجاج في زبدة وزيت وفلفل ألوان وبصل وثوم وبابريكا وزعتر وملح وفلفل

يدهن الجلاش بالسمنة ويفرد في صينية

ثم يضاف الأرز ويضاف الدجاج

ويغلق الجلاش ويدهن مرة أخرى

ويخبز في الفرن

ويقدم