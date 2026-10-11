طريقة عمل كب كيك بالكاسترد.. بمذاق لا يقاوم

كب كيك بالكاسترد من الحلويات الشهية و اللذيذة الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولا يقاوم.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كب كيك بالكاسترد، فيما يلي…..

مقادير كب كيك بالكاسترد



● 2 كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة كاسترد بودرة

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

● 1 كوب سكر

● ½ كوب زيت

● 2 بيضة

● 2 باكو فانيليا

● 1 كوب لبن

الوجه:

● 1 كوب لبن

● 1 ملعقة كبيرة كاسترد بودرة

● 1 ملعقة كبيرة سكر



طريقة تحضير كب كيك بالكاسترد



يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح وبودرة الكاسترد

يخلط فى الخلاط السكر والزيت والبيض واللبن والفانيليا

يضاف خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

يوضع الخليط فى ورق الكب كيك فى قوالب الكب كيك

يوضع فى الفرن فى درجة حرارة 180 حتى تمام النضح

للوجه:

يخلط الكاسترد البودرة واللبن والسكر

يوضع الخليط فى اناء على النار ويقلب حتى الغليان ويغلظ القوام

يفتح الكب كيك بالسكينة ويضاف خليط الكاسترد على الوجه

يقدم الكب كيك .