في إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق والوقوف إلى جانبهم، وجه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بتقديم دعم بقيمة 25 مليون جنيه لأسر المتوفين والمصابين في الحادث.

وأعرب الوزير عن خالص مواساته لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يرحم المتوفين ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم على المصابين نعمة الشفاء.

مجتمع الأعمال المصري كان دائماً شريكاً أصيلاً للدولة

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مجتمع الأعمال المصري كان دائماً شريكاً أصيلاً للدولة في مواجهة الأزمات، وأن هذه المبادرة تجسّد روح التكافل التي تجمع المصريين.

وأكد أن الوزارة تتابع مع الاتحاد وجهات الدولة المختصة صرف الدعم للأسر المستحقة دون تأخير.