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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
رنا عصمت

تعد الشكشوكة من الأكلات الشهيرة ، وتتميز بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في معظم المنازل، وتعتمد الوصفة التقليدية على البيض المطهى داخل صلصة الطماطم المتبلة، ويمكن إضافة الفلفل والبصل والثوم والأعشاب للحصول على مذاق غني دون الحاجة إلى مكونات كثيرة أو تكلفة مرتفعة.

وقدم موقع BBC Good Food البريطاني، وصفة للشكشوكة تعتمد على الطماطم والبيض والبصل والثوم، مع إمكانية تغيير التوابل والإضافات حسب الرغبة.

بالخطوات.. طريقة عمل شكشوكة البيض بالطماطم مع الجبن بالفرن

المكونات المطلوبة

4 بيضات.

4 حبات طماطم متوسطة مفرومة، أو علبة طماطم معلبة.

بصلة متوسطة مفرومة.

ثمرة فلفل أخضر أو أحمر مقطعة.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بقدونس أو كزبرة خضراء للتزيين.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

طريقة عمل الشكشوكة - اليوم السابع

1. تجهيز الخضراوات

ضعي زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يلين ويبدأ في اكتساب لون خفيف. أضيفي الفلفل المقطع والثوم، وقلبي المكونات لدقائق حتى تظهر رائحتها.

2. تحضير صلصة الطماطم

أضيفي الطماطم المفرومة والكمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود. اتركي الخليط على نار هادئة لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة تقريبًا، مع التقليب من وقت لآخر، حتى تتكاثف الصلصة وتصبح أقل سيولة.

3. إضافة البيض

اصنعي أربع فتحات صغيرة داخل صلصة الطماطم، ثم اكسري بيضة في كل فتحة غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة حتى يتماسك بياض البيض وينضج بالشكل المطلوب. ويمكن زيادة وقت الطهي إذا كنتِ تفضلين صفارًا أكثر تماسكًا.

4. التقديم

ارفعي المقلاة عن النار، ثم أضيفي البقدونس أو الكزبرة المفرومة. تُقدم الشكشوكة ساخنة مع الخبز البلدي أو خبز الحبوب الكاملة، ويمكن تقديمها بجانب سلطة خضراء للحصول على وجبة أكثر تنوعًا.

أسرار نجاح الشكشوكة

اتركي الطماطم تتسبك جيدًا قبل إضافة البيض.

استخدمي نارًا هادئة بعد وضع البيض حتى ينضج دون احتراق الصلصة.

يمكن إضافة الشطة لمحبي المذاق الحار.

يمكن إدخال السبانخ أو الفلفل الملون ضمن الوصفة لزيادة تنوع الخضراوات.

احرصي على نضج البيض جيدًا، خصوصًا عند تقديمه للأطفال والحوامل وكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات العدوى الغذائية.

هل الشكشوكة وجبة مناسبة للفطار؟

يمكن أن توفر الشكشوكة البروتين الموجود في البيض، إلى جانب بعض الفيتامينات والألياف من الخضراوات، كما أن إعدادها في المنزل يتيح التحكم في كمية الزيت والملح المستخدمة.

وتختلف القيمة الغذائية النهائية حسب عدد البيض وحجم الحصة وكمية الزيت والخبز المقدم معها. لذلك، يمكن أن تكون وجبة مشبعة ومناسبة للفطار أو العشاء ضمن نظام غذائي متوازن.

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طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

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