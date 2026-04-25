طريقة عمل الشكشوكة بالسلق.. بمذاق شهي

تعد الشكشوكة بالسلق من الأكلات غير التقليدية التى تجمع بين تشكيلة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة مثل البروتين والفيتامينات والمعادن.

نعرض لكم طريقة عمل الشكشوكة بالسلق من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير عمل الشكشوكة بالسلق



بيض

سلق

ثوم

طماطم مفرومة

ملح

فلفل أسود

زيت زيتون

بابريكا

جبنة بيضاء

خبز بلدي للتقديم



طريقة عمل الشكشوكة بالسلق

في طاسة بها زيت، شوَّحي الثوم، ثم أضيفي الطماطم والتوابل والبيض والملح والفلفل الأسود.

أضيفي الجبنة وغطى الخليط حتى النضج، ثم قدمي الشكشوكة مع الخبز، وبالهنا والشفا.