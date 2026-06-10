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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدكتور نبيل فكري: بطانة الرحم المهاجرة الألم الصامت الذي يختبئ خلف آلام الدورة الشهرية

الدكتور نبيل فكري
الدكتور نبيل فكري
محمد البدوي

حذر الدكتور نبيل فكري محمد، استشاري النساء والتوليد، من تجاهل الآلام الشديدة المصاحبة للدورة الشهرية، مؤكدًا أن بعضها قد يكون مؤشرًا على الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، أحد الأمراض النسائية التي تُسبب معاناة كبيرة للعديد من السيدات، وغالبًا ما يتم اكتشافها بعد سنوات من الألم بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن هذه الأعراض جزء طبيعي من الدورة الشهرية.
 

بطانة الرحم المهاجرة

وأكد الدكتور نبيل فكري محمد، خلال لقاء تليفزيوني أن المفهوم الشائع قديمًا حول بطانة الرحم المهاجرة كان يقوم على فكرة انتقال بطانة الرحم من مكانها الطبيعي إلى أماكن أخرى داخل الجسم، وهو ما يفسر التسمية المتداولة للمرض.

نزول بطانة الرحم مع دم الحيض

وأوضح أن الدورة الشهرية الطبيعية تتم من خلال نزول بطانة الرحم مع دم الحيض عبر الرحم ثم عنق الرحم والمهبل إلى خارج الجسم، إلا أنه في بعض الحالات تتحرك خلايا من بطانة الرحم في الاتجاه العكسي عبر قناتي فالوب إلى تجويف الحوض، لأسباب لم تُحسم طبيًا بشكل كامل حتى الآن.

التسبب بآلام شديدة ومزمنة

وأضاف أن هذه الخلايا قد تلتصق بعدد من الأعضاء داخل منطقة الحوض، مثل المبيضين أو الأمعاء أو جدار الحوض، لتبدأ بعد ذلك في التسبب بآلام شديدة ومزمنة نتيجة وجودها في أماكن غير طبيعية.

الوصول إلى تشخيص دقيق

وأشار استشاري النساء والتوليد إلى أن بطانة الرحم المهاجرة تُعرف بين الأطباء باسم "الألم الصامت"، نظرًا لأن المريضة قد تعاني من آلام مبرحة لفترات طويلة دون الوصول إلى تشخيص دقيق، موضحًا أن بعض السيدات يعتقدن أن هذه الآلام أمر طبيعي مرتبط بالدورة الشهرية، فيلجأن إلى تناول المسكنات فقط دون البحث عن السبب الحقيقي.


وشدد الدكتور نبيل فكري على ضرورة التفرقة بين الأعراض الطبيعية للدورة الشهرية والآلام غير المعتادة، مؤكدًا أن الدورة الشهرية لا ينبغي أن تتسبب في آلام تعيق ممارسة الحياة اليومية أو تستدعي الاعتماد المستمر على المسكنات.

 

استمرار الألم أو شدته 

وأوضح أن استمرار الألم أو شدته بصورة غير طبيعية يستوجب استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الأسباب المحتملة، وفي مقدمتها بطانة الرحم المهاجرة، مؤكدًا أن التشخيص المبكر يساهم بشكل كبير في تحسين فرص العلاج والحد من المضاعفات التي قد تؤثر على الصحة الإنجابية وجودة حياة المرأة.

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