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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: 20 ألف مستفيد من عيادات علاج الإدمان خلال مايو 2026

علاج الادمان
علاج الادمان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حصيلة الإنجازات والخدمات الطبية والتوعوية التي قدمتها الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال شهر مايو 2026، في إطار خطط التطوير المستمرة لرفع كفاءة الخدمات وفق المعايير الدولية ورؤية مصر 2030.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن العيادات الخارجية لعلاج الإدمان استقبلت 19,117 زائراً، ليصل إجمالي المستفيدين من خدمات علاج الإدمان إلى 20,177 مستفيداً.

 كما تلقى الخط الساخن للدعم النفسي 4,783 مكالمة، منها 4,569 مكالمة فعلية توزعت بين 1,645 من الذكور و2,924 من الإناث، شملت 2,448 استعلاماً و2,099 استشارة نفسية من بينها 201 حالة طوارئ.

المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية

وعلى المستوى الرقمي، سجلت المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية 8,077 زائراً جديداً، ليرتفع إجمالي الزوار منذ تدشينها إلى 138,586 زائراً، إلى جانب 331 جلسة افتراضية و1,112 استبياناً.

 كما قدمت عيادات “واحة” للدعم النفسي 57 جلسة علاجية وافتراضية للأطفال والبالغين، ونفذت وحدات طب المجتمع 1,308 زيارات منزلية لمرضى 17 مستشفى نفسياً على مستوى الجمهورية، فيما ترددت 795 سيدة على عيادات صحة المرأة.

وأوضح الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه تم تنفيذ جولات مرورية ميدانية وتفتيشية شملت عدة مستشفيات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك، ومتابعة جاهزية الخدمات وسلامة المرضى.

وفي مجال التوسع والبنية التحتية، تم افتتاح عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى سوهاج ومركز المعلومات الدوائية بمستشفى بني سويف، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات مهمة في مستشفيات مصر الجديدة، الخانكة، المعمورة، والمحلة الكبرى، وتسليم موقع مستشفى المحلة، وتوفير 20 عربة إسعاف متطورة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما تم إضافة 3 مراكز خاصة جديدة للمرصد الوطني ليصل إجمالي المراكز الخاضعة للمنظومة إلى 189 مركزاً، وإضافة 5 مراكز “عزيمة” جديدة ليصبح إجماليها 10 مراكز على مستوى الجمهورية. وفي مجال بناء القدرات، نفذت الأمانة 18 دورة تدريبية عامة و12 دورة أونلاين للتمريض استفاد منها 250 ممرضاً وممرضة، بالإضافة إلى حملات كشف عن المخدرات شملت فحص 2,822 سائقاً و4,036 موظفاً.

واختتمت الأمانة شهرها بحملات توعوية مجتمعية في دور العبادة، مع تكثيف الاستعدادات لإطلاق الحملة الموسمية “عيد من غيرها” لحماية مرضى الإدمان والمتعافين.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها لتطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وحماية صحة المواطنين وتعزيز الوعي المجتمعي.

وزارة الصحة الإدمان 2026 وزارة الصحة والسكان المعايير الدولية

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