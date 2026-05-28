أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين داخل مراكز العزيمة لعلاج الإدمان

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على تنفيذ الانشطة الترفيهية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2026 ،وذلك فى إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين ،ممن تم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.

كما يتم أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة لاسيما خلال الأعياد والمناسبات ،كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية، حيث تتضمن مراكز العزيمة ورش تدريب مهني وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو وصالة جيم ومطعم ومسرح وقاعة موسيقى ، وقاعة كمبيوتر ".

وينفذ الصندوق أنشطة ترفيهية ورياضية وخدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسى للمتعافين من الإدمان ضمن خدمات ما بعد العلاج وبرامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة،كذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث سبق وتم إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية ، أو المساعدة فى إنشاء مشروعات صغيرة بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،الى حرص الصندوق على تنفيذ الانشطة الترفيهية للمتعافين داخل مراكز العزيمة خلال فترة التأهيل لاسيما خلال الأعياد والمناسبات ،كذلك أيضا مشاركة المتعافين فى تصميم العديد من الأعمال داخل ورش التدريب ضمن برنامج العلاج بالعمل.

وأشار الى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان رقم “16023” طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

وكانت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد زينت بمجسمات للكعبة الشريفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2026 ،وذلك من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة كما تم تصميم مجسمات على شكل خراف ،ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

ويعتمد البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية" تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة ،كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل" والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي سواء في توفير برامج للتدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل أو المساعدة في إنشاء مشروعات صغيرة ، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين كما يحرص الصندوق عقب انتهاء البرنامج العلاجي على إعداد خطة خروج المتعافين تتمثل في الإرشاد الأسري ومهارات التعامل مع الضغوط عالية الخطورة