ضمور خلايا المخ.. صندوق علاج الإدمان يوجه رسالة للمواطنين

أكد مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن لدينا 35 مركزا علاجيا على مستوى المحافظات، وأن هذه المراكز لا يقتصر دورها على سحب الإدمان من المريض بل يقدمون الدعم وتوفير فرص عمل من أجل إعادة الدمج بالمجتمع.

وأضاف مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن البعض يردد أشياء غير صحيحة بخصوص المواد المخدرة، وأن من ضمن هذه الأشياء أن مخدر الحشيش ليس من المخدرات ولا يسبب الإدمان.

الحشيش يسبب ضمور خلايا المخ

وتابع أن الكلام السالف ذكره غير صحيح لآن الحشيش من الأشياء المخدرة، وأن من يتناولون الحشيش من إجمالي المتعاطين يسجلون أعلى النسب ويسجل 51 % من حجم المتعاطين، وأن الحشيش يسبب ضمور خلايا المخ، ولذلك على الجميع الحذر من تناول أي مواد مخدرة، وأن أي فرد في الأسرة يمكنه التواصل مع الصندوق من خلال الخط الساخن للحصول على النصائح وطرق التعامل مع الحالات المدمنة.

وأوضح أن الخط الساخن للصندوق وهو 16023 للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وبسرية تامة وبأعلي معايير الجودة، وأن الصندوق يواصل تكثيف حملات التوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة.