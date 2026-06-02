مصطفى عزام: ميزانية منتخب مصر في المونديال أقل من دول أفريقية أخرى

أكد مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، أن جميع الترتيبات المالية الخاصة بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 تسير وفق خطة واضحة وتحت رقابة كاملة من الجهات المختصة.

وشدد على أن بعثة الفراعنة لا تُعد من بين الأعلى إنفاقًا مقارنة ببعض المنتخبات الأفريقية الأخرى المشاركة في البطولة.

وأوضح عزام في تصريحات تليفزيونية، أن الأجواء المحيطة بالمنتخب تتأثر بما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن اللاعبين وأسرهم يتابعون ما يُنشر بشكل مستمر، وهو ما يجعل الدعم الجماهيري عنصرًا مهمًا خلال الفترة الحالية قبل انطلاق المونديال.

ونوه بأن وزارة الشباب والرياضة تراجع ميزانية البعثة ضمن الإجراءات المعتادة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، مؤكدًا أن كل المصروفات تخضع للمتابعة والتدقيق وفق اللوائح المعمول بها.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتحمل تكاليف إعداد المنتخب ومشاركته في كأس العالم، موضحًا أن الاتحاد المصري لم يعتمد على أي تمويل من الموازنة العامة للدولة خلال مرحلة التحضير للبطولة.

وكشف عزام أن "فيفا" قدم نحو 2.5 مليون دولار لدعم استعدادات المنتخب للمونديال، كما ستحصل الكرة المصرية على عائد مالي إضافي من المباراة الودية أمام البرازيل يصل إلى 400 ألف دولار، إلى جانب توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفراعنة بين المدن الأمريكية خلال فترة الإعداد، بما يضمن أفضل ظروف ممكنة للمنتخب قبل انطلاق المنافسات.