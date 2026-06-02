الإنتهاء من تطوير منظومة الصرف الصحي بـ كبريتاج حلوان

أكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، من خلال تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات بالمواقع الحيوية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة خطط التنمية.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بمنطقة كبريتاج حلوان، التي تضمنت تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحي الداخلية بالمنطقة العلاجية، بالإضافة إلى توصيل المبنى السياحي على الشبكة الرئيسية للصرف الصحي، بما يدعم كفاءة الشبكات ويعزز استدامة الخدمة.

في السياق ذاته، أجرى المهندس عادل حسن جولة ميدانية تفقد خلالها محطة الصرف الصحي الرئيسية بحلوان، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والتأكد من انتظام سير العمل وجاهزية المحطة للتعامل مع مختلف الظروف التشغيلية والطوارئ.

كما شملت الجولة المرور على المحطات الرئيسية بمنطقة شرق النيل، التي تضم محطات القلج والخصوص والأميرية، لمتابعة الحالة الفنية للمحطات ومراجعة برامج الصيانة الدورية والتأكد من كفاءة المعدات واستمرارية تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد رئيس الشركة أن محطة رفع القلج تُعد من أكبر وأهم محطات الرفع بالمشروع العام للصرف الصحي بمحافظة القاهرة، حيث تبلغ طاقتها التصميمية نحو 3 ملايين متر مكعب يوميًا، فيما تعمل بطاقة فعلية تصل إلى 2.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وتستقبل المحطة التصرفات الواردة من محطة الخصوص الجديدة والمناطق المجاورة، وتخدم قرية القلج ومناطق ومحطات المرج وعددًا من مناطق محافظة القليوبية، كما تمثل أحد المحاور الرئيسية التي تخدم سكان محافظة القاهرة.

وأضاف أن محطة الخصوص الجديدة تُعد من المحطات الاستراتيجية الحديثة ذات السعات الكبيرة، حيث تبلغ طاقتها التصميمية نحو 3.375 مليون متر مكعب يوميًا، بينما تعمل بطاقة فعلية تبلغ 1.9 مليون متر مكعب يوميًا، وتخدم مناطق مجمع المطرية ومجمع البترول ومدينة الخصوص، فضلًا عن استقبال جزء من التصرفات الواردة من محطة الأميرية.

وأشار إلى أن محطة الأميرية تمثل عنصرًا رئيسيًا في منظومة نقل التصرفات، حيث تبلغ طاقتها التصميمية نحو 2.428 مليون متر مكعب يوميًا، وتضم 8 طلمبات رئيسية، وتلعب المحطة دورًا محوريًا في نقل التصرفات، بما يسهم في خدمة عدد كبير من سكان محافظة القاهرة.

وعلى هامش الجولة، عقد رئيس الشركة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة لمناقشة مستجدات المخطط العام لمنظومة الصرف الصحي حتى عام 2052، واستعراض خطط التطوير المستقبلية ومتابعة مؤشرات الأداء ومستويات التشغيل والصيانة، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة للخدمات.

وشدد المهندس عادل حسن على استمرار تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة المحطات والشبكات، مع الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة وتطبيق أحدث النظم الفنية، بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف مناطق الخدمة.