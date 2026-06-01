توسيع مبادرة صحتهم مستقبلهم ببني سويف داخل المدارس بالتعاون مع اليونيسيف

شهد الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماع اللجنة التنسيقية لمبادرة "صحتهم مستقبلهم"، التي تُنفذ بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ومنظمة اليونيسف، وذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي والبيئي لدى الطلاب ودعم الممارسات الصحية السليمة داخل المدارس.

جاء ذلك بحضور المهندسة دينا عمر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن، والدكتور سعيد خليدي مدير إدارة بني سويف التعليمية، ومنال عاشور مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والأستاذة عبير مصطفى مدير إدارة المشاركة المجتمعية، والأستاذ محمود فاضل مدير إدارة العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ،

إلى جانب عدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آليات تنفيذ المبادرة داخل المدارس المستهدفة، واستعراض البرامج والأنشطة التوعوية التي تهدف إلى نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة، ورفع الوعي بأهمية النظافة الشخصية والبيئية بين الطلاب.

وأكد الدكتور محمود الفولي أهمية المبادرة في تنمية الوعي لدى الطلاب وترسيخ السلوكيات الإيجابية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب ومنظمة اليونيسف، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على الحفاظ على صحته وبيئته.

كما أشادت المهندسة دينا عمر بالدور الفاعل لمديرية التربية والتعليم في دعم المبادرة وتيسير تنفيذ أنشطتها داخل المدارس، مؤكدةً استمرار التعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة للطلاب والمجتمع المدرسي.