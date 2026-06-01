بني سويف تواصل تحسين الخدمات.. حملات نظافة وتموين وإزالات بالمراكز والقرى

واصلت الوحدات المحلية بمراكز بني سويف تنفيذ حملاتها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة ملفات التعديات والتصالح، والتعامل مع المشكلات الخدمية بكافة القطاعات.

ففي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري جهودها الميدانية، حيث تم متابعة ملف المتغيرات المكانية واللجان الفنية، بجانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع المدينة شملت شارع عبد السلام عارف وجسر إسلام وميدان مولد النبي ودوران الجزيرة وكورنيش النيل وعزبة علي راغب وشارع الشاملة وحي مقبل وشارع صفية زغلول وشارع الرياضي وشارع حلمي الملط وشارع حاتم رشدي وشارع الروضة، كما شملت أعمال النظافة بالقرى مدخل تزمنت الشرقية وقرية الحكامنة، وفي ملف التعديات تم إزالة حالات بقرية إهناسيا الخضراء وبلفيا وباروط، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع حلمي.

وفي مركز ومدينة ناصر، تابعت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم جهودها في ملف النظافة والتجميل والرقابة على المخابز البلدية، حيث تم تنفيذ حملة نظافة موسعة بالمدينة شملت شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد والجامع الكبير ومنطقة المرور ومنطقة فاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي.

فيما نفذت إدارة تموين ناصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية حملة تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 16 مخالفة، شملت تدني مستوى نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم وجود قوائم بالمخابز. وفي قرية دلاص تم متابعة أعمال كسح مياه الصرف الصحي من شوارع القرية، إلى جانب تنفيذ حالة إزالة والتحفظ على خلاطة، فضلًا عن أعمال تمهيد وتسوية مداخل ومخارج القرية.

وفي مركز ومدينة الفشن، نظمت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية بدائرة الوحدة المحلية بالفنت بالتنسيق مع إدارة التموين، وذلك استجابة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن جودة إنتاج الخبز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة شملت نقص الوزن ومخالفات النظافة وعدم إعطاء بون الصرف وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما واصلت الوحدة المحلية جهودها اليومية في رفع مخلفات وتراكمات القمامة من الشوارع وأماكن التجميع ونقلها إلى المحطة الوسيطة، حيث تم رفع أكثر من 50 طنًا من القمامة والمخلفات بشوارع المدينة، وتمهيد طريق الفشن//بني صالح. وفي ملف التعديات تم إزالة حالات تعدٍ بقرى منسابة وبني منين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد علاء الدين فؤاد جهودها في ملفات النظافة والتعديات والخدمات، حيث تم تنفيذ حملة طرق أبواب بقرى شرق النيل التابعة للوحدة المحلية بسدس لحث المواطنين على استكمال إجراءات التقنين، كما تم متابعة أعمال النظافة بعدد من شوارع المدينة شملت شارع الجنينة وشارع إمبابي وشارع معمل البرج وشارع المشروع وشارع المطحن وشارع المدرسة الفنية الصناعية وشارع الساحة الشعبية ومركز الشباب، إلى جانب تفريغ الحاويات.

كما تم تنفيذ حملة للمرور على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 14 مخالفة متنوعة، تضمنت مخالفات نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعطاء بون وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، بالإضافة إلى مخالفة تصرف في 4 شكاير دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وفي إطار أعمال الموجة 29 للإزالات المرحلة الثانية، تم تنفيذ 7 حالات إزالة ولاية الري والصرف والزراعة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابعت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق تنفيذ حملة طرق الأبواب لاستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، كما تم متابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمدينة والقرى التابعة. وواصلت الوحدات المحلية القروية جهودها في تمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وصيانة كشافات الإنارة وغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة وترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة ملفات التصالح والتقنين، مع استمرار التصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد.