الحرمان والفصل لـ 11 طالبا بتجارة بني سويف بتهمة الغش

رئيس جامعة بني سويف

ضبطت كلية التجارة بجامعة بني سويف 11 طالبًا بالفرقة الأولى خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بعد ثبوت تورطهم في وقائع غش داخل اللجان باستخدام الهواتف المحمولة وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت كلية التجارة في جامعة بني سويف، في بيان رسمي، أنه جرى رصد المخالفات أثناء سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الطلاب المخالفين، إذ تمت إحالتهم إلى التحقيق ثم عرضهم على مجلس التأديب المختص لاتخاذ الإجراءات المقررة وفق اللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

وأسفرت قرارات مجلس التأديب عن معاقبة 7 طلاب بالحرمان والفصل لمدة فصل دراسي كامل، فيما تقرر فصل 4 طلاب لمدة عام دراسي كامل، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات تتعلق بالغش والإخلال بنظام الامتحانات.

ووجهت إدارة الكلية رسالة إلى الطلاب بضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والضوابط الجامعية أثناء أداء الامتحانات، مؤكدة أن أي مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح الجامعية.

وشددت الكلية على أنها لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على نزاهة الامتحانات، متمنية لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

