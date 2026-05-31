وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة صحة الأسرة بالبرانقة بمركز ببا ويتابع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، جولة تفقدية مفاجئة بوحدة صحة الأسرة بقرية البرانقه مركز ببا ، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بمتابعة سير العمل داخل المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل وكيل الوزارة جولته بالمرور على مختلف أقسام الوحدة الصحية، والاطلاع على سجلات التردد اليومية ونسب الإقبال على الخدمات المختلفة، للتأكد من انتظام الأداء وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين دون معوقات.

كما راجع الدكتور هاني جميعة تواجد الأطقم الطبية والتمريضية بالنوبتجيات ، ومدى الالتزام بمواعيد العمل، مؤكدًا أهمية الانضباط داخل المنشآت الصحية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين على الوحدات الصحية.

وتابع وكيل الوزارة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي نواقص قد تؤثر على تقديم الخدمات الصحية، واطلع على آليات العمل بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يتم تنفيذها داخل الوحدة لخدمة المواطنين.

وحرص على مراجعة تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل مختلف الأقسام، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والعاملين، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطبيق أعلى معايير الجودة داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

واستمع وكيل وزارة الصحة إلى عدد من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية للتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، ومدى سرعة الحصول على الخدمة الطبية، فيما وجه وكيل الوزارة بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مطالب يتم رصدها لتحسين مستوى الأداء.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، بهدف متابعة الأداء على أرض الواقع، ورصد أية ملاحظات والعمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن توفير خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين في جميع قرى ومراكز بني سويف.

وأشار إلى أن مديرية الصحة تواصل جهودها لرفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالاهتمام بالقطاع الصحي وتقديم خدمات طبية تليق بأبناء محافظة بني سويف، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.