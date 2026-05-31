سكرتير عام بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

واصل كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، متابعته اليومية لجهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن خطة المحافظ لمواجهة التعديات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف

تابع السكرتير العام، من خلال البث المباشر عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير أعمال الإزالة بمختلف المراكز والقرى، وخلال المتابعة تم التواصل المباشر مع بعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء القرى، للاطمئنان على انتظام تنفيذ الحملات، ومتابعة معدلات الأداء على أرض الواقع

وتم التأكيد على سرعة التعامل مع أية حالات تعدٍ في المهد، مع التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية، لضمان استمرار تنفيذ الإزالات المستهدفة، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.