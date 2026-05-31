تموين بني سويف تكثف حملاتها الرقابية بالمراكز والمدن وتحرر أكثر من 100 مخالفة متنوعة

نفذت مديرية التموين ببني سويف، تحت إشراف محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، وإداراتها المختلفة، عدة حملات تموينية مكثفة ومفاجئة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير أكثر من 100 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وعدم صرف بون للمواطنين، وعدم وجود شهادات صحية، بجانب ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ففي مركز الفشن، نظمت إدارة التموين 5 حملات تموينية مكثفة ومفاجئة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدبنة الفشن، ورؤساء المكاتب التموينية ومفتشي الإدارة، وقد استهدفت المرور على المخابز البلدية والأنشطة التموينية المختلفة للتأكد من انتظام العمل وتطبيق الاشتراطات التموينية والصحية. وأسفرت الحملات عن تحرير 60 مخالفة متنوعة، من بينها 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و12 محضر نقص وزن، و13 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين، و5محاضر لعدم وجود سجل الزيارات، و9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و6 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و10 جنح لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، كما تمكنت الحملات من ضبط 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز إهناسيا، نفذت حملة تموينية مشتركة من المكتب الفني بمديرية التموين بالاشتراك مع إدارة تموين إهناسيا، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز خلال فترة الإجازات، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 مخالفات تموينية تنوعت بين مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم صرف بون للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم وجود قائمة تشغيل، والتصرف في عدد من أجولة الدقيق المدعم، ومخالفتي عدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود ميزان حساس، إلى جانب ضبط مخالفة تجميع عدد من شكائر الدقيق البلدي المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وفي مركز ببا، واصلت إدارة التموين حملاتها الرقابية على المخابز البلدية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 18 مخالفة متنوعة، شملت 5 محاضر توقف كلي عن الإنتاج دون إذن مسبق، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر نقص وزن، و2 تقرير لعدم نظافة أدوات العجين، و2 تقرير لعدم وجود ماكينة المخبز أثناء التفتيش، بالإضافة إلى تقرير لعدم وضع قائمة بمواعيد التشغيل، وتقريرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وفي بندر بني سويف، قامت إدارة التموين بحملات ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل بالمخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 14 مخالفة متنوعة، تضمنت تقريرين للتصرف في إجمالي 6 شكائر دقيق بلدي مدعم، و5 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين، و3 تقارير لعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد، ومحضر تجميع عدد من شكائر الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب تقرير لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وتقرير لعدم وجود ميزان سليم، فضلًا عن تقرير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي مركز بني سويف، قامت الإدارة التموينية بالمرور الميداني على عدد من المخابز البلدية، وأسفر المرور عن تحرير تقريرين، الأول بشأن غلق أحد المخابز، والثاني للتصرف في عدد من أجولة الدقيق البلدي المدعم، حيث تم ترصيد باقي الحصص المقررة للمخابز الأخرى طبقًا للضوابط والتعليمات المنظمة، وبما يضمن استمرار توافر الخبز المدعم للمواطنين.