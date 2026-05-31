قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقة من أبسط المكونات.. علماء ينجحون في توليد الكهرباء من الملح ومخلفات الطعام| ما القصة؟
بعد وفاته فجأة.. حكاية عم مبارك حارس أمن معبد الكرنك الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي
رئيس البرلمان الإيراني: العدو يسعى إلى تقويض وحدة البلاد عبر الضغوط الاقتصادية
ضربة قوية للبرازيل قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقف نيمار من الودية الأخيرة
خرطوش لـ"سنوسرت الثالث" ورأس "أفروديت".. إهناسيا المدينة تكشف عن كنوزها الأثرية عبر العصور
خلال إجازة عيد الأضحى.. حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة
وزير الكهرباء: سياسة تشغيل جديدة نجحت فى استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود
قاليباف: لا اتفاق مع واشنطن قبل ضمان كامل لحقوق الشعب الإيراني
ميدان للصراع منذ عهد الصليبيين.. أسرار عن قلعة الشقيف التي احتلتها إسرائيل جنوب لبنان؟
هل الحكومة سحبت مشروع قانون الأحوال الشخصية من النواب؟ اعرف الحقيقة
الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء شخص وجود تشكيل عصابي من السيدات كبار السن يقمن بخطف الفتيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف تكثف حملاتها الرقابية بالمراكز والمدن وتحرر أكثر من 100 مخالفة متنوعة

تموين بني سويف
تموين بني سويف

نفذت مديرية التموين ببني سويف، تحت إشراف محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، وإداراتها المختلفة، عدة حملات تموينية مكثفة ومفاجئة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير أكثر من 100 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وعدم صرف بون للمواطنين، وعدم وجود شهادات صحية، بجانب ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ففي مركز الفشن، نظمت إدارة التموين 5 حملات تموينية مكثفة ومفاجئة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدبنة الفشن، ورؤساء المكاتب التموينية ومفتشي الإدارة، وقد استهدفت المرور على المخابز البلدية والأنشطة التموينية المختلفة للتأكد من انتظام العمل وتطبيق الاشتراطات التموينية والصحية. وأسفرت الحملات عن تحرير 60 مخالفة متنوعة، من بينها 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و12 محضر نقص وزن، و13 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين، و5محاضر لعدم وجود سجل الزيارات، و9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و6 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و10 جنح لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، كما تمكنت الحملات من ضبط 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز إهناسيا، نفذت حملة تموينية مشتركة من المكتب الفني بمديرية التموين بالاشتراك مع إدارة تموين إهناسيا، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز خلال فترة الإجازات، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 مخالفات تموينية تنوعت بين مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم صرف بون للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم وجود قائمة تشغيل، والتصرف في عدد من أجولة الدقيق المدعم، ومخالفتي عدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود ميزان حساس، إلى جانب ضبط مخالفة تجميع عدد من شكائر الدقيق البلدي المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وفي مركز ببا، واصلت إدارة التموين حملاتها الرقابية على المخابز البلدية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 18 مخالفة متنوعة، شملت 5 محاضر توقف كلي عن الإنتاج دون إذن مسبق، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر نقص وزن، و2 تقرير لعدم نظافة أدوات العجين، و2 تقرير لعدم وجود ماكينة المخبز أثناء التفتيش، بالإضافة إلى تقرير لعدم وضع قائمة بمواعيد التشغيل، وتقريرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وفي بندر بني سويف، قامت إدارة التموين بحملات ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل بالمخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 14 مخالفة متنوعة، تضمنت تقريرين للتصرف في إجمالي 6 شكائر دقيق بلدي مدعم، و5 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين، و3 تقارير لعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد، ومحضر تجميع عدد من شكائر الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب تقرير لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وتقرير لعدم وجود ميزان سليم، فضلًا عن تقرير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي مركز بني سويف، قامت الإدارة التموينية بالمرور الميداني على عدد من المخابز البلدية، وأسفر المرور عن تحرير تقريرين، الأول بشأن غلق أحد المخابز، والثاني للتصرف في عدد من أجولة الدقيق البلدي المدعم، حيث تم ترصيد باقي الحصص المقررة للمخابز الأخرى طبقًا للضوابط والتعليمات المنظمة، وبما يضمن استمرار توافر الخبز المدعم للمواطنين.

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

أموال البنوك

حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال وأخذ القروض منها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

محمد علي خير وتركي ال الشيخ

كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟

سعر الدولار

تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك اليوم

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

رئيس شباب النواب: إنقاذ الأندية الجماهيرية ضرورة للحفاظ على تاريخ الرياضة المصرية

محمد سليم، عضو مجلس النواب

تحرك برلمانى لمواجهة التصحر وحماية الأمن الغذائي الأفريقي

مجلس النواب

برلماني يطالب بإعادة ضبط أولويات الائتمان المصرفي بين العقار والقطاعات الإنتاجية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda بـ 90 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد