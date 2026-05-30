بني سويف.. تحرير 397 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف،برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن،حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيزمحافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة،وفي إطار خطة المحافظة لعيد الأضحى المُبارك.



وأسفرت الحملات،التي تمت خلال الفترة من 23إلى 29 مايو الجاري ،عن تحرير 397 محضرًا، شملت: 222 مخالفة للمخابز البلدية، و21 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 69مخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، و11 مخالفة لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 48 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و26 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.