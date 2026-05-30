أخبار بني سويف | المحافظ يُتابع إزالة التعديات وحملات التفتيش.. انتظام أعمال توريد القمح

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يُتابع جهود الوحدات المحلية في ملفات إزالة التعديات

تابع السكرتير العام كامل علي غطاس،جهود الوحدات المحلية في ملفات النظافة، ورفع الإشغالات ومواجهة التعديات والتصدي لمخالفات البناء ،وذلك إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظامها،خاصة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك أثناء تواجده داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة،وذلك في ضوء توجيهات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز.

بني سويف.. انتظام أعمال توريد الأقماح المحلية واستلام نحو 268 ألف طن منذ بداية الموسم

تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون ببني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري 2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي.

وأوضح وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن أن إجمالي الكميات الموردة “منذ بداية الموسم منتصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الجمعة” وصل إلى 267 ألفا و889 طنًا، تم فرزها استلامها بمواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة، مؤكدا انتظام العمل بكاقة المواقع منذ أمس الخميس ثاني أيام العيد، وذلك في ضوء قرار الوزارة بتعليق أعمال التوريد "أول أيام عيد الأضحى المُبارك".

محافظ بني سويف يناقش نتائج حملات التفتيش على الوحدات المحلية والصحية

تلقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،تقريراً من الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة سير العمل بوحدات الجهاز التنفيذي في القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية،خلال الفترة من 1أبريل إلى 11 مايو الجاري ،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.

وكشف التقرير_الذي عرضه د.أشرف حمّاد مدير الإدارة _أنه تم،خلال تلك الفترة،تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لعدد من مجالس القرى والوحدات الصحية ومواقف السيارات، بمراكز :بني سويف،الواسطى،اهناسيا وسمسطا،والتي شملت :مجمع مواقف عدلي منصور، موقف مُحيي الدين، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ومجلس قروي قاي، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بقرى : نزلة المُشارقة، نزلة الديب،قمن العروس،المسيد الأبيض، الحمرايا