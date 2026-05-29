جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف خلال إجازة عيد الأضحى

نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف حملاتها الميدانية بالشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية ضمن خطة المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم جهودها في ملفات النظافة والتجميل وتشديد الرقابة على المخابز البلدية، وتم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عدداً من شوارع المدينة والمناطق الحيوية، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما نفذت إدارة تموين ناصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية حملة تموينية على المخابز البلدية بقرى بهبشين للتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل والتعليمات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 مخالفات تنوعت بين عدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم نظافة أدوات العجين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وخبز ناقص الوزن.

وفي مركز ومدينة الفشن، تابع مدحت صلاح رئيس المدينة انتظام سير العمل بالقطاعات الخدمية خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تابعت لجنة التفتيش المالي والمتابعة والرصد الميداني انتظام النوبتجيات بعدد من المصالح الحكومية، شملت إدارات التموين والتضامن الاجتماعي والصحة والطب البيطري والشباب والرياضة ومكتب تموين البندر ومركز شباب الفشن، للتأكد من توافر الخدمات خلال فترة الإجازة، فيما واصلت الوحدة المحلية والوحدات القروية أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات وتفريغ الحاويات وري أشجار الزينة بمدخل المدينة البحري.

كما كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة أحمد علاء الدين جهودها في قطاع النظافة ومتابعة الخدمات، حيث تم تنفيذ حملة موسعة لرفع المخلفات من عدد من شوارع المدينة، كما شهدت القرى التابعة حملات نظافة وتمهيد ورفع تراكمات بقرى قمبش وصفط راشين وطنسا وجزيرة ببا، بينما نفذت الوحدة المحلية بقرية سدس إزالة لحالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، كما أسفرت الحملات التموينية على المخابز البلدية عن تحرير 18 مخالفة تنوعت بين التوقف عن الإنتاج وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ماكينة المخبز وعدم وضع مواعيد التشغيل وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما واصل مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق جهوده المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط، حيث تمت متابعة إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية قاى ن بحضور مسؤولي الوحدة المحلية والزراعة، كما جرى تنفيذ إزالة لحالة بناء مخالف على أرض ولاية الآثار ببندر إهناسيا بحضور مسؤولي التنظيم وجهة الولاية، بجانب متابعة أعمال النظافة ببندر إهناسيا خلال الفترة الصباحية، واستمرار حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على التقدم بطلبات التقنين طبقًا لقانون 168 لسنة 2025، فضلاً عن مواصلة الوحدات القروية أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة والتصدي للبناء المخالف.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع أسامة يونس انتظام العمل بديوان الوحدة المحلية والقرى التابعة والوحدات الصحية، للتأكد من استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والالتزام بجداول النوباتجية، كما تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عدداً من شوارع المدينة، وأسفرت عن تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية من المجالس القروية، وتم توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن تحرير عدد من الإنذارات الخاصة بالمخالفات البيئية وإشغالات الطرق.