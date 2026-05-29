أخبار بني سويف| إزالة تعديات على الأراضي.. والصحة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية في الحدائق والمنتزهات

بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:


إزالة تعديات على الأراضي في قرى بني سويف وناصر والفشن

نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف حملات مكثفة لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي الفوري لأي محاولات لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ تعديات مخالفة على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المتغيرات المكانية والتعديات بعدد من قرى ومدن المحافظة، حيث تم التعامل الفوري معها وتنفيذ الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

صحة بني سويف تقدم خدمات المبادرات الرئاسية في الحدائق والمنتزهات

نفذت مديرية الصحة ببني سويف جهودًا مكثفة ضمن المبادرات الرئاسية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد أشرف مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات، وبالتنسيق مع منسقي المبادرات بالمديرية والإدارات الصحية، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الخدمات الصحية المجانية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكدت مديرية الصحة استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانًا من خلال 121 وحدة صحية منتشرة على مستوى المحافظة، إلى جانب الدفع بعدد من الفرق الطبية المتحركة داخل المنتزهات والميادين العامة والقرى وساحات صلاة العيد، بهدف التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الصحية خلال إجازة العيد.
جهود مكثفة بالوحدات المحلية في بني سويف لتحسين مستوى الخدمات خلال أيام العيد
نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة عدد من الجهود والأنشطة الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة  مدحت صلاح تكثيفًا لأعمال النظافة والتجميل، فقد دفعت الوحدة بعمال النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية لرفع المخلفات من عدد من شوارع المدينة، شملت شارع الإبراهيمية ومدخلي المدينة البحري والقبلي وشارع العمارات السكنية باتجاه قرية الوكلية، إلى جانب شوارع سعد زغلول وبورسعيد والشيخ غنيم والجمهورية والطريق الدائري، فضلاً عن تنظيف مواقع الأسواق ورفع الإشغالات والقمامة بالشوارع، مع تفريغ حاويات المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا، كما تابعت الوحدة حالة الحدائق والمنتزهات والمعديات النيلية للتأكد من انتظام العمل وعدم وجود مخالفات.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة  شوقي هاشم جهودها في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة النظافة العامة، حيث تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عدداً من شوارع المدينة والمناطق الحيوية، من بينها شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشجرة الدر وسعد زغلول وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد والجامع الكبير والمرور وطريق بني زايد وشارع البنك الأهلي، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما شهدت قرية دنديل تنفيذ إزالة لـ5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب متابعة لجنة طرق الأبواب لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، واستمرار أعمال النظافة ورفع التراكمات بالقرية وتوابعها.

