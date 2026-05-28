رعــ ب في أحد شوارع بني سويف.. سيارة تدهس فتاتين أثناء سيرهما

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اصطدام سيارة بفتاتين حال سيرهما بأحد الشوارع ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليهما (طالبتيدان- مقيمتان بدائرة مركز شرطة أهناسيا) ، وبسؤالهما أقرتا أنه بتاريخ 27 الجارى وحال سيرهما بأحد الشوارع بدائرة المركز عقب صلاة العيد اصطدمت بهما السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو نتيجة سير قائدها برعونة "دون حدوث إصابات".

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (طالب "لا يحمل رخصة قيادة"- مقيم بذات الدائرة) .. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية.