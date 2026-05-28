صحة بني سويف تقدم خدمات المبادرات الرئاسية في الحدائق والمنتزهات

نفذت مديرية الصحة ببني سويف جهودًا مكثفة ضمن المبادرات الرئاسية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد أشرف مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات، وبالتنسيق مع منسقي المبادرات بالمديرية والإدارات الصحية، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الخدمات الصحية المجانية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكدت مديرية الصحة استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانًا من خلال 121 وحدة صحية منتشرة على مستوى المحافظة، إلى جانب الدفع بعدد من الفرق الطبية المتحركة داخل المنتزهات والميادين العامة والقرى وساحات صلاة العيد، بهدف التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الصحية خلال إجازة العيد.

وشملت الخدمات المقدمة تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بالإضافة إلى خدمات فحص السمع لحديثي الولادة، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الطبية الشاملة.

كما شهد منفذ فحص ما قبل الزواج بالمركز الطبي التابع لإدارة ببا الصحية انتظامًا في العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، بما يعكس جاهزية المنظومة الصحية واستمرار تقديم الخدمات الحيوية دون توقف.