تطورات جديدة في مفاوضات عودة مورينيو إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية وبرتغالية عن تطورات جديدة بشأن إمكانية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد بداية من موسم 2026/2027، خلفًا للإسباني ألفارو أربيلوا.

وبحسب عدة مصادر موثوقة، فإن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تضع مورينيو على رأس قائمة المرشحين لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خاصة بعد الموسم المخيب الذي خرج فيه النادي الملكي دون تحقيق أي بطولة للموسم الثاني على التوالي.

وكان ريال مدريد قرر تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا للفريق عقب إقالة تشابي ألونسو في يناير الماضي، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني وظهور أزمات داخل غرفة الملابس.

وفشل الفريق الملكي خلال الموسم الجاري في حصد أي لقب، بعدما خسر نهائي كأس السوبر الإسباني، وودع بطولتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى خسارة لقب الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن فلورنتينو بيريز بدأ بالفعل التحرك لحسم ملف مورينيو، بالتعاون مع نادي بنفيكا، عبر وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز، الذي يقود المفاوضات بين الأطراف المختلفة.

وأضافت الصحيفة أن الخطة الأولى كانت تتضمن التوصل لاتفاق مع مورينيو لمدة ثلاث سنوات مقابل 7 ملايين يورو، إلا أن تعقيدات قانونية مرتبطة ببند في العقد أدت إلى انتهاء صلاحية الاتفاق المبدئي.

وأشارت التقارير إلى أن بنفيكا يتمسك بالحصول على كامل قيمة العقد الحالي للمدرب، والتي تصل إلى 15 مليون يورو عن موسم 2026/2027، في الوقت الذي كان ريال مدريد يرغب في دفع مبلغ أقل لإتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن خورخي مينديز نجح خلال الساعات الماضية في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يمنح مورينيو عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع ريال مدريد، بشرط فوز فلورنتينو بيريز في الانتخابات المقبلة أمام منافسه إنريكي ريكيلمي.

ومن جانبه، يسعى نادي بنفيكا لضمان إنهاء الملف بشكل رسمي دون الدخول في أي أزمات قانونية، تمهيدًا للتحرك للتعاقد مع مدرب جديد استعدادًا للموسم المقبل.