قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية رمي الجمرات للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام
حسن الخاتمة.. وفاة حاج مصري في مشعر منى والصلاة عليه بالمسجد الحرام
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل العمل لإزالة التهديدات في كل الجبهات
بتهمة هدم قيم المجتمع.. حبـس كروان مشاكل 4 أيام على ذمة التحقيقات
فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد
تضامن الإسكندرية تفحص فيديو الاعتداء على طفلة من ذوي الهمم
قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وروسيا.. اعرف التردد
بيان عاجل من صندوق مكافحة الإدمان بشأن تصريحات "الحشيش غير مضر"
تشكيل منتخب مصر ضد تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 17
ستانلي كامل العدد.. نسب إقبال مرتفعة بجميع شواطئ الإسكندرية
إصابة 3 شباب في حادث انقلاب سيارة في براني بمطروح
خلاف على أولوية المرور.. ضبط طبيب بيطري ادعى كذبا اصطدام قائد سيارة بمجند شرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات جديدة في مفاوضات عودة مورينيو إلى ريال مدريد

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية وبرتغالية عن تطورات جديدة بشأن إمكانية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد بداية من موسم 2026/2027، خلفًا للإسباني ألفارو أربيلوا.

وبحسب عدة مصادر موثوقة، فإن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تضع مورينيو على رأس قائمة المرشحين لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خاصة بعد الموسم المخيب الذي خرج فيه النادي الملكي دون تحقيق أي بطولة للموسم الثاني على التوالي.

وكان ريال مدريد قرر تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا للفريق عقب إقالة تشابي ألونسو في يناير الماضي، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني وظهور أزمات داخل غرفة الملابس.

وفشل الفريق الملكي خلال الموسم الجاري في حصد أي لقب، بعدما خسر نهائي كأس السوبر الإسباني، وودع بطولتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى خسارة لقب الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن فلورنتينو بيريز بدأ بالفعل التحرك لحسم ملف مورينيو، بالتعاون مع نادي بنفيكا، عبر وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز، الذي يقود المفاوضات بين الأطراف المختلفة.

وأضافت الصحيفة أن الخطة الأولى كانت تتضمن التوصل لاتفاق مع مورينيو لمدة ثلاث سنوات مقابل 7 ملايين يورو، إلا أن تعقيدات قانونية مرتبطة ببند في العقد أدت إلى انتهاء صلاحية الاتفاق المبدئي.

وأشارت التقارير إلى أن بنفيكا يتمسك بالحصول على كامل قيمة العقد الحالي للمدرب، والتي تصل إلى 15 مليون يورو عن موسم 2026/2027، في الوقت الذي كان ريال مدريد يرغب في دفع مبلغ أقل لإتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن خورخي مينديز نجح خلال الساعات الماضية في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يمنح مورينيو عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع ريال مدريد، بشرط فوز فلورنتينو بيريز في الانتخابات المقبلة أمام منافسه إنريكي ريكيلمي.

ومن جانبه، يسعى نادي بنفيكا لضمان إنهاء الملف بشكل رسمي دون الدخول في أي أزمات قانونية، تمهيدًا للتحرك للتعاقد مع مدرب جديد استعدادًا للموسم المقبل.

مورينيو ريال مدريد الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

الحرس الثوري

الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد “أكثر حسماً” على أي هجمات أمريكية جديدة

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

منتخب المغرب

المغرب والسنغال.. صدام قوي على بطاقة نهائي إفريقيا للناشئين

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

اكلات عيد الأضحى

إضافة هذه المادة لأكلات عيد الأضحى تقضى على الكوليسترول وتقلل السكر

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

استعراض الشاب

بإشارات خادشة واستعراض خطير.. شاب يهدد سلامة المواطنين بدراجة نارية

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد