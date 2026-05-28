نهائي دوري الأبطال.. الشوالي معلقا لـ مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت عن إسناد مهام التعليق علي نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره آرسنال الإنجليزي مساء السبت القادم إلي التونسي عصام الشوالي.

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بطل إنجلترا فريق آرسنال فى تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

تأمين فرنسي

ينتشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي السبت في بودابست، وفق ما أعلن وزير الداخلية لوران نونيز مساء أمس الأربعاء.

وكان فوز سان جيرمان على إنتر ميلان الإيطالي (5-0) العام الماضي في المباراة النهائية لأهم مسابقة أوروبية للأندية، قد شهد أعمال عنف، ولا سيما في جادة الشانزيليزيه ومحيط ملعب بارك دي برانس، حيث نُقلت المباراة على شاشات عملاقة.

وأوضح نونيز لموقع "بروت" الإخباري أن من أصل 22 ألف عنصر سيؤمّنون مباراة السبت، سيكون 8 آلاف منهم في العاصمة الفرنسية. وشهد العام الماضي أيضاً عملية أمنية واسعة، حيث جرى نشر 5400 شرطي في منطقة باريس الكبرى.

وتم تسجيل 563 حالة توقيف في فرنسا تلك الليلة، بينها 491 في باريس، كما أُوقف 79 شخصا إضافيا في المساء التالي. ويواجه سان جيرمان، المتوّج بلقبه الخامس توالياً في الدوري المحلي في وقت سابق من هذا الشهر، بطل إنجلترا أرسنال على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

ضغط إضافي

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى، أن فريقه يشعر بضغط إضافي قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته يوم 30 مايو في بودابست.

وأوضح المدرب الإسباني، خلال تصريحاته قبل المباراة النهائية، أن التوقعات أصبحت أكبر هذا الموسم بعد نجاح الفريق القاري في النسخة الماضية، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وقال إنريكي: "هذه المرة هناك ضغط، لأننا نعتقد أننا نستحق الوصول إلى هنا، بالنظر إلى مشوارنا في البطولة وكل الفرق التي تفوقنا عليها على طول الطريق".