بعد 22 عامًا .. «أرسنال» يحسم لقب البريميرليج مستفيدًا من تعثر مانشستر سيتي

عاد فريق أرسنا إلى قمة الكرة الإنجليزية رسميًا، بعدما تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عامًا، مستفيدًا من تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

وحسم أرسنال اللقب قبل جولة واحدة من النهاية، بعدما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف أرسنال المتصدر برصيد 82 نقطة.

وفاجأ بورنموث ضيفه مانشستر سيتي بهدف التقدم في الدقيقة 38 عن طريق إيلي جونيور كروبي، مستغلًا ارتباك دفاعات الفريق السماوي، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنقاذ الموقف، ودفع بعدد من العناصر الهجومية، من بينها الدولي المصري عمر مرموش الذي شارك في الدقيقة 76.

ورغم نجاح النرويجي هالاند في تسجيل هدف التعادل القاتل بالدقيقة 95، فإن النتيجة لم تكن كافية للحفاظ على آمال مانشستر سيتي في الاحتفاظ باللقب.

وبهذا التتويج، يحصد أرسنال لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2003-2004 تحت قيادة المدرب الفرنسي الأسطوري أرسين فينجر، عندما حقق الفريق لقب “اللا هزيمة” التاريخي.

ويُعد اللقب بمثابة تتويج للمشروع الذي يقوده الإسباني ميكيل أرتيتا، بعدما نجح في إعادة الفريق اللندني إلى منصات التتويج والمنافسة على البطولات الكبرى بعد سنوات طويلة من الغياب.

موسم استثنائي للجانرز

وقدم أرسنال موسمًا مميزًا على مستوى النتائج والأداء، ليستعيد مكانته بين كبار الكرة الإنجليزية، وسط فرحة كبيرة لجماهير النادي التي انتظرت العودة إلى منصة التتويج أكثر من عقدين.

وفي المقابل، واصل بورنموث نتائجه القوية هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، محافظًا على آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية.